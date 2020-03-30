شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:18 مساءً, 30 مارس 2020 م المناطق - وكالات سلمت قوات التحالف الدولي اليوم مقرها في محافظة نينوى بشمال العراق إلى وزارة الدفاع العراقية.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي ، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية الحوارات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي.

وفي وقتٍ سابق سلمت قوات التحالف الدولي عدد من مقراتها العسكرية في العراق إلى القوات العراقية ,كان آخرها قاعدة k1 في محافظة كركوك.

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