شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تحظر التسوق دون ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الاثنين في فيينا أنه سيتعين على المواطنين في المستقبل ارتداء كمامة أثناء التسوق لمكافحة جائحة كورونا المستجد. وذكر زباستيان أنه بمجرد تسلم متاجر بيع بالتجزئة للأقنعة، سيُجرى تسليم كل متسوق مستلزمات واقية عند دخول المتاجر.

وقال المستشار النمساوي خلال مؤتمر صحفي إن ارتداء الأقنعة على المدى المتوسط سيكون إلزاميا في المواقف التي يكون فيها الناس في حالة تخالط، وأضاف: "هذا ليس جزءا من ثقافتنا، وسيكون بمثابة تعديل كبير بالنسبة (لسلوكياتنا)، لكن من الضروري أن نتخذ هذه الخطوة للعمل على الحد من انتقال العدوى".