شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اللبنانية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت في بيان لها اليوم ، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغت 446 حالةً بزيادة ثمان حالات عن أمس، مشيرةً إلى أنه سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضًا مزمنة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

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