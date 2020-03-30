اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية، فيما اشارت الى ان عدد المصابين منهم في عموم العالم بلغ 58 حالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية"، مبينا ان "اثنين منها في كندا وواحدة في الامارات العربية".
وتابع ان "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 58 حالة موزعة كالآتي:
- بلجيكا 11
- الأردن 12
- إيطاليا 6
- الولايات المتحدة الأمريكية 5
- بريطانيا 5
- كندا 8
- النمسا 5
- لبنان 2
- هولندا 2
- ايران 1
- الامارات العربية 1
إضافة إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج
وتابع ان "سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: تسجيل 3 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.