إيران تسجل 177 حالة وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت إيران 177 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,757 حالة بعد تفشيه في معظم المحافظات بإيران .

Advertisements

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495.

ودعا كيانوش جهانبور الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، قائلاً: "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية"