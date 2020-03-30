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ارتفاع عدد وفيات كورونا في ماليزيا إلى 35 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

ارتفاع عدد وفيات كورونا في ماليزيا إلى 35 حالة

متابعات_الخليج 365

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن السلطات الماليزية سجلت حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن ، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 35 حالة.

 

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ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبد الله، قوله على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن حالة الوفاة الـ35 كانت لامرأة ماليزية الجنسية 57 عاماً سبق لها السفر إلى إندونيسيا أخيراً.

 

وأعلن هشام، مساء الأحد، عن تسجيل 150 حالة إصابة جديدة، ليصل بذلك العدد الاجمالي للحالات إلى 2470.

 

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 37 ألفاً و674 شخصاً قد تم خضوعهم حتى الآن للفحوص الصحية بماليزيا.

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