إريتريا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 12 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإريترية تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا لمواطنين إريتريين وصلوا إلى العاصمة أسمرة قبل حظر الرحلات في الـ25 من مارس الجاري.



وقالت الوزارة في بيان إنه تم تشخيص 6 حالات إيجابية لفيروس covid -19 خلال الاختبارات التي أجريت الأيام الماضية، ليرتفع عدد إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 12 إصابة.

وأضافت الوزارة أن 5 من هذه الحالات من النساء تتراوح أعمارهن بين 32 و60 سنة. دون ذكر تفاصيل أخرى.

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ولفت البيان إلى أن 4 من الحالات كانوا بالحجر الصحي منذ وصولهم إلى مطار أسمرة الدولي، وأضاف لم تظهر عليهم وجميع الركاب وقتها أي أعراض عند الوصول أثناء الفحص في المطار في ذلك الوقت.

والجمعة أعلنت السلطات الإريترية ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 6 حالات بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين.

واتخذت الحكومة الإريترية تدابير جدية للحد من فيروس كورونا منها إغلاق جميع مؤسسات التعليم من رياض الأطفال إلى الكليات، ووقف جميع سيارات النقل العام والأجرة في جميع المدن الإريترية.

كما منع الرحلات التجارية من وإلى إريتريا في الـ25 من مارس/آذار، وقالت إن الحظر سيبقى ساري المفعول لمدة أسبوعين حتى إشعار آخر.