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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يحرر رهينتين إختطفتهما جماعة إرهابية قبل سنتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين، نجاحه في تحرير شخصين من قبضة مجموعة إرهابية اختطفتهما منذ نحو سنتين في الجنوب الليبي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي التابع للجيش.
وذكرت المكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر”، إن ”قوات خاصة تابعة للجيش الليبي قامت بعملية إنقاذ ناجحة لشخصين مختطفين من قبل الجماعات الإرهابية في الجنوب الليبي“.
وأضاف أن القوات الخاصة تمكنت من تحرير المواطن الليبي أشرف مسلم، ومواطن روماني يدعى فالنتينو لورنتي، العاملين في حقل الشرارة والمختطفين منذ 14 تموز/يوليو 2018 .
يذكر أن عملية اختطاف مسلم ولورنتي، تمت بعد أن هاجمت مجموعة إرهابية محطة 186 التابعة لشركة مليتة للنفط بحقل الشرارة، واختطفت 6 أشخاص، أفرجت لاحقا عن 4 منهم.
وبحسب تقارير أمنية سابقة، فإن المجموعة اصطحبت المختطفين إلى الجبال المجاورة لطريق أوباري وغات، وهي منطقة خطرة ويكثر بها المسلحون.
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