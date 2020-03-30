أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 3186 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 41 ألفًا و495 حالة لغاية الآن، بينهم 3511 مريضًا في وضع حرج".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 ألفًا و911 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 117 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 2757 شخصًا".
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في إيران إلى 2757 والمصابين إلى 41495 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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