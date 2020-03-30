أكثر من 500 وفاة بكوفيد-19 في بلجيكا واكثر من 12 الف اصابة

تسبب ​فيروس كورونا​ المستجد بوفاة أكثر من 500 شخص في ​بلجيكا​ حتى الاثنين وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد التي أحصت نحو 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء.

وأحصت السلطات الاثنين 513 وفاةً بالإجمال، مع تسجيل 160 وفاةً إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى 11899 إصابة مؤكدة بعد الفحص في البلد الذي يعد 11,4 مليون نسمة، كما أكدت السلطات في ​مؤتمر​ صحافي.