الصحة الكويتية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 266

أعلنت وزارة الصحة الكويتية "تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجّلة إلى 266". إضغط للمزيد

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