اسماعيل سكرية: لمزيد من التحضيرات حماية للبنانيين من مقيمين ومغتربين

اعلن رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور ​اسماعيل سكرية​ في بيان، عشية انعقاد ​مجلس الوزراء​ الذي سيناقش موضوع عودة المغتربين بسبب ازمة ​كورونا​ "ان هذا الامر الوطني يفرض اهتمامه وان كان دقيقا جدا من الناحية العلمية والطبية، خصوصا وان له انعكاسات كبيرة في ظل عدم الاستعداد الطبي والاستشفائي الكافي لمعالجتهم حتى الان".

واذ نوه بالدور الطبي والتمريضي اللبناني اللافت والمميز والذي خفف وبادارة ناجحة ل​وزارة الصحة​ الكثير من المخاطر، دعا "الى المزيد من التحضيرات الجدية المبنية على الارقام لمواجهة المرحلة المقبلة لحماية كل اللبنانيين من مقيمين ومغتربين قادمين".