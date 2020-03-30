درغام: على الوزارات والقوى الأمنية التحرك فورا قبل وقوع الكارثة

اشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد أسبوعين على إغلاق المصارف أبوابها، استفاقت عكار على زحمة خانقة، فمن يتحمل مسؤولية هذا المشهد في ظل التعبئة العامة والدعوة للبقاء في المنازل؟ نناشد وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون، والأجهزة الأمنية كافة، التدخل فورا قبل وقوع الكارثة".
يذكر بأن المصارف التي فتحت أبواب فروعها اليوم بعد اقفال دام لاكثر من أسبوعين، جراء الاجراءات التي اتخذتها جمعية المصارف بالاقفال انسجاما مع قرار التعبئة العامة، تشهد إزدحاما حيث يصطف المواطنون أمام مداخلها طوابير، وهم قدموا لقبض رواتبهم وانجاز بعض المعاملات و قبض الرواتب.
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