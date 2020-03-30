نقابة المالكين لسلامة: لتخصيص قروض مصرفية للمستأجرين لتسديد بدلات الإيجار

دعت ​نقابة المالكين​، في بيان اليوم، "جميع المالكين إلى الامتناع عن تسديد أي رسوم من أي نوع كانت ولا سيما ​الضريبة​ على الأملاك المبنية في الفترة الحالية، ريثما تنجلي الأوضاع في هذه الظروف الصعبة".

ورفضت النقابة "رفضا قاطعا الدعوات إلى تأجيل دفع بدلات الإيجار، وخصوصا استغلال الاوضاع الحالية، لممارسة أقصى درجات الظلم في حق المالك، ألا وهي حرمانه من المداخيل التي تؤمن معيشته الكريمة".

واعتبرت "ان ما يحصل الآن من حملة تحريض ضد المالكين، سيؤثر في جميع الأحوال على خدمة الإيجار، ما سيؤدي إلى حرمان شريحة كبرى منها". ونصحت "جميع المالكين بعدم التأجير في هذه الفترة، وبمحاولة إخلاء المنازل، ريثما يصدر موقف واحد عن المسؤولين يدعو إلى احترام حقوق المالكين".

واكدت "ان المالكين لن يسكتوا وسيدافعون عن حقوقهم، ولن نرضى بأن يتم ربط خدمة الإيجار بالظروف الاجتماعية"، ودعت الى "عدم استغلال المالكين وان تبادر ​الدولة​ إلى دفع بدلات الإيجار عن المستأجرين بدلا من إعفائهم من جيوبنا وبدلا من قضم حقوقنا".

وتوجهت إلى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ "بطلب تخصيص قروض مصرفية إلى المستأجرين لتسديد بدلات الإيجار عن الأشهر الحالية، على أن تكون مقسطة بطريقة مريحة، ولفترة تصل إلى ثلاث سنوات من الآن، كي يتسنى للمتعثرين منهم تسديد بدلات الإيجار".