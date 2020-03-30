أوضحت إدارة مستشفى بيروت الجامعي في بيان، أن "المستند الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول نتائج فحوصات الكورونا لعينات دم مرسلة من قبل إدارة سجن رومية المركزي لمساجين لديها، ليس صادرا عن مختبرات المستشفى وهو مستند منسوب إلى المستشفى ويتضمن تواقيع مزورة".
واشار البيان الى انه "بناء عليه، ولخطورة هذا الفعل سيتقدم المستشفى باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بوجه كل من يثبت تورطه في هذا التزوير".
كانت هذه تفاصيل خبر تكذيب من إدارة مستشفى بيروت لمستند منسوب إليه واتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بجرم تزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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