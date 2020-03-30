عراجي: شركات التأمين تتهرب لعدم تغطية مرضى كورونا

اعتبر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ أن شركات ​التأمين​ تتهرب لعدم تغطية مرضى ​فيروس كورونا​، مناشدا نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ التوصل الى حل سريع مع هذه الشركات بخصوص تغطية مرضى كورونا. ولفت عراجي في حديث تلفزيوني، الى أنه في العقود لا يوجد ما يشير الى عدم تغطية وباء كورونا، مشيرا الى أن شركات التأمين في ​الولايات المتحدة​ تغطي مرضى كورونا. إضغط للمزيد

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