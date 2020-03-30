الحجار: أدعو أصحاب المنتجعات السياحية والفندقية إلى مزيد من المسؤولية المجتمعية

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "‏التحسب لتزايد عدد المصابين ب​الكورونا​، يفرض على ​الدولة​ تأمين أماكن للحجر الصحي لمن لا يتوفر عنده مستلزمات الحجر وعلى الجميع التضامن والتكاتف لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، لذا أدعو أصحاب المنتجعات السياحية والفندقية إلى مزيد من المسؤولية المجتمعية و المساهمة بعيدا عن جشع البعض".

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