ريفي: المطلوب تقديم المساعدات الآن وفورا والموت جوعا أخطر من موت الكورونا

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ على أنّ "الناس دقّوا جرس الإنذار الأوّل وفي كلّ المناطق. المطلوب تخصيص مئات آلاف الأُسر المحتاجة بمبلغ مالي شهري طوال فترة الأزمة الصحيّة، وتجميد دفع ​الضرائب​ والرسوم".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "المساعدة الغذائيّة لا تكفي، وإلّا فإنّ الجوع سيطغى على ​الوقاية​ وهذا خطير. النداء أيضًا للمنظمات الدولية لتقديم المساعدة الفوريّة"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب تقديم المساعدات الآن وفورًا واليوم قبل الغد، وإلّا فالجوع سيأكل الجميع. الموت جوعًا أخطر من موت الـ"كورونا".