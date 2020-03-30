شدّد الوزير السابق أشرف ريفي على أنّ "الناس دقّوا جرس الإنذار الأوّل وفي كلّ المناطق. المطلوب تخصيص مئات آلاف الأُسر المحتاجة بمبلغ مالي شهري طوال فترة الأزمة الصحيّة، وتجميد دفع الضرائب والرسوم".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "المساعدة الغذائيّة لا تكفي، وإلّا فإنّ الجوع سيطغى على الوقاية وهذا خطير. النداء أيضًا للمنظمات الدولية لتقديم المساعدة الفوريّة"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب تقديم المساعدات الآن وفورًا واليوم قبل الغد، وإلّا فالجوع سيأكل الجميع. الموت جوعًا أخطر من موت الـ"كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: المطلوب تقديم المساعدات الآن وفورا والموت جوعا أخطر من موت الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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