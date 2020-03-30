اشارت ​وزارة الصناعة​ في بيان، الى انه "عملا بقراري ​مجلس الوزراء​ رقم 53/2020 و 54/2020 المتعلقين باستثناء بعض الشركات الخاصة العاملة في مجالات الانتاج الصناعي، يطلب من جميع مصنعي الكمامات ومعدات الحماية الشخصية "PPE" التقدم إلى الادارة المركزية في وزارة الصناعة شارع ​سامي الصلح​ - ​بدارو​ لتسجيل مصانعهم والافادة عن نوع منتجاتهم ومواصفاتها والقدرة الانتاجية خلال مهلة أقصاها ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ نشر هذا البيان، وذلك للسماح لها بالعمل وفق أحكام الدوام الاستثنائي المنصوص عنه في القرارين المشار إليهما، وافساحا للمجال أمام أجهزة الوزارة لاجراء الكشوفات والرقابة اللازمة، وذلك لقوننة أوضاعهم و​تقرير​ السماح لهم بالانتاج والتسويق، وسيصار إلى ضبط المخالفين ومنعهم من الانتاج والتسويق وصولا إلى اقفال مؤسساتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة: 48 ساعة لمصانع الكمامات وال PPE لتسجيلها تحت طائلة المنع والاقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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