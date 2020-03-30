شدّد كل من ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ ووزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ على ضرورة إعادة ​الطلاب​ الذين هم خارج ​لبنان​ وزيادة المبلغ الذي يُحوّل من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي. جاء هذا الحديث في سياق اجتماع الوزيرين مع وفد من ​جمعية مصارف لبنان​ برئاسة ​سليم صفير​ الذي وعد أن ​المصارف​ ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف وعدت وزني وحتي بتحويل المبالغ المناسبة لطلاب الخارج ابتداء من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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