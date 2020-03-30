الصحة حذرت من التهاون بالحجر المنزلي: 446 إصابة مثبتة ووفاة ثمانينية

اشارت ​وزارة الصحة العامة​ في التقرير اليومي عن "Covid-19" الى انه "حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس".

كما سجلت حال وفاة في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ل​مريضة​ في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.

وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخاصة التزام ​الحجر المنزلي​ التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.