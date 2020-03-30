اشار رئيس حزب القوات سمير جعجع الى انه بعد انتفاضة شعبية عارمة بلبنان انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 ولا تزال مستمرة حتى اللحظة بقلوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وليس في الشوارع بسبب انتشار وباء "كورونا"، كان من أوّل مطالبها التخلص من الزبائنيّة في الإدارات الرسمية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات، فإذا بنا نتفاجأ كما جميع اللبنانيين بأن الحكومة الحالية وعلى رغم التوقعات المنتظرة منها تحضِّر لتعيينات على نفس الأسس تقريباً التي كانت تجري فيها في عهد الحكومات السابقة.
اضاف جعجع في تصريح له قائلا "وآسفاه ان حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية لن تتمكن من إجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: إبحث عن الثلاثي غير المرح أبداً في كل ما يجري". واعتبر انه طالما هذا الثلاثي "متسلبط" على السلطة في لبنان، طالما "فالج لا تعالج".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: طالما الثلاثي غير المرح "متسلبط" على السلطة في لبنان طالما "فالج لا تعالج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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