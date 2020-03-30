812 وفاة خلال 24 ساعة بكوفيد-19 في إسبانيا

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مدريد: اكدت إسبانيا الاثنين تسجيل 812 وفاة جديدة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 7340 وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة. يشكل ذلك أول انخفاض في أعداد الوفيات اليومية منذ يوم الخميس في إسبانيا التي تسجل أكبر عدد وفيات ناجمة من الوباء بعد إيطاليا. وأحصت إسبانيا الأحد 838 وفاة.

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