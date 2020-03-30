117 وفاة جديدة في إيران بكوفيد-19

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طهران: أعلنت إيران الاثنين تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بحسب الأرقام الرسمية إلى 2757. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور كذلك أنه تم تسجيل 3186 إصابة جديدة خلال يوم واحد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 41495 حالة.

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