أكثر من 500 وفاة بكوفيد-19 في بلجيكا

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بروكسل: تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 500 شخص في بلجيكا حتى الاثنين وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد التي أحصت نحو 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء.

وأحصت السلطات الاثنين 513 وفاةً بالإجمال، مع تسجيل 160 وفاةً إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى 11899 إصابة مؤكدة بعد الفحص في البلد الذي يعد 11,4 مليون نسمة، كما أكدت السلطات في مؤتمر صحافي.

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