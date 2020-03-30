نشرة أخبار تركيا.. طبيب يؤكد اقتراب إصابات كورونا ببلاده إلى نصف مليون

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

توصل طبيب تركي يدعى إنان دوجان، إلى أن حجم الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يقترب من نصف مليون حالة، وذلك في تقرير وفيديو مصور نشره على موقع إنسايدر مانكي.

وبحسب دوجان، فإن جميع الدول تقريبا تتعامل مع الفيروس بعد ظهوره بدلا من العمل بشكل استباقي على منع انتشاره، وتركيا هي واحدة من هذه الدول.

وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أن فيروس كورونا خرج من العدم. قبل 11 يوما فقط، شهدت تركيا وفاة شخصين فقط بسبب فيروس كورونا. ارتفع إجمالي الوفيات بنسبة 4500 ٪ إلى 92 في 11 يوما فقط. وهذا يعني أن الأوان قد فات على تركيا لمنع انتشار الفيروس".

ولإثبات صحة تقديراته، أشار دوجان إلى مقاله الذي نشره في 20 مارس، حيث قدر النموذج الذي طوره أن عدد الوفيات في أمريكا سيتجاوز 800 بحلول 26 مارس و 20 ألف بحلول 15 أبريل.

وأضاف: "في صباح 26 مارس كان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا 1042، وبعبارة أخرى، أنتج النموذج الذي طورته بالفعل تقديرات متحفظة للغاية، أي أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى مما توقعت".

في هذا الإطار أكد الخبير التركي أنه بحلول منتصف أبريل المقبل، سيتجاوز إجمالي الوفيات في تركيا الـ 5000 شخص أي نسبة 1 في المئة من مجموع المصابين البالغ عددهم نصف مليون.

المخابرات الألمانية: تركيا تثير الشغب على الحدود مع اليونان

أشار تقرير لوكالة المخابرات الفيدرالية الألمانية BND إلى أن الحكومة التركية حرضت على أعمال الشغب بشكل متعمد على الحدود اليونانية، عن طريق زرع أعضاء من أجهزتها الأمنية بين حشود المهاجرين، حسبما أفادت جريدة بيلد الألمانية.

اتهمت المخابرات الألمانية عناصر المخابرات التركية بالتسلل وسط المهاجرين على طول الحدود التركية مع اليونان، والتظاهر بأنهم مهاجرين لإثارة الإضطرابات. وأضاف التقرير أن عناصر المخابرات التركية تعمدت استفزاز و رمي الحجارة على القوات اليونانية، في محاولة للتحريض على أعمال الشغب.

حسب جريدة بيلد نفت السلطات التركية هذه الاتهامات، ولم تكشف وكالة المخابرات الفيدرالية الألمانية عن مزيد من التفاصيل.

وفتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحدود مع أوروبا في أواخر فبراير، حيث سجلت اليونان أكثر من 50 ألف محاولة من المهاجرين لعبور الحدود بشكل غير قانوني بحلول منتصف مارس.

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كورونا.. منع موظفي الرعاية الصحية من ترك وظائفهم

لن يتمكن العاملون في مجال الرعاية الطبية من ترك وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط تفشي فيروس كورونا، وفقا لإشعار صادر عن وزارة الصحة التركية، حسبما أفاد موقع دوفار.

قالت وزارة الصحة التركية في 27 مارس إنه لن يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية في كل من المؤسسات العامة والخاصة بترك وظائفهم للأشهر الثلاثة المقبلة وسط تفشي الفيروس. جرى إرسال الإشعار إلى السلطات الصحية الإقليمية للبلاد، البالغ عددها 81 إدارة. جرى اتخاذ القرار خلال اجتماع "لجنة تقييم القدرات" بوزارة الصحة.

إصابة 24 طبيبا وممرضة بفيروس كورونا في تركيا

قال الدكتور كوتبيتين ديمير، رئيس مجلس إدارة جمعية إسطنبول للأطباء إن نحو 24 طبيبا وممرضا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما أفاد موقع دوفار.

وقال ديمير، إن الأشخاص الذين جرى تشخيصهم يشملون أطباء وممرضات من مناطق مختلفة في إسطنبول، مضيفا أنهم في حالة جيدة.

وجرى احتجاز اثنين من المصابين في المستشفى، من أجل تلقي العلاج، بينما يتلقى الباقون العلاج في المنزل.

سجن 22 صحفيا واحتجاز 9 آخرين في تركيا خلال مارس

شهدت تركيا، خلال شهر مارس، مثول 20 صحفيا أمام القضاء، وإرسال 22 من العاملين في مجال الإعلام إلى السجن، واحتجاز 9 آخرين، حسبما أفاد موقع دوفار نقلا عن تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

أعلن نائب حزب الشعب الجمهوري أوتكو جاكروزر، عن نتائج التقرير خلال اجتماع صحفي عقده في البرلمان في 27 مارس.

وقال جاكروزر، إن التعديل القانوني الذي يطلب العفو عن آلاف السجناء يجب ألا يستبعد السجناء السياسيين والصحفيين الذين سجنوا بسبب موقفهم المعارض للحكومة.

يستثني مشروع قانون العفو، المتوقع عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، النزلاء المتهمين بالإرهاب، وهي تهمة تستغلها الحكومة لأغراض سياسية.