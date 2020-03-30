شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتدريب" للعاملين بالمنظومة الطبية: أنتم خط الدفاع الأول فى حربنا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الشكر والتحية إلى متدربيها وخريجيها من جيش مصر الأبيض من أطباء وممرضين وعاملين بالقطاع الطبي من خلال كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مشيرةً إلى أنهم خط الدفاع الأول في حربنا ضد فيروس كورونا المستجد، وتضمن المنشور "إحنا واثقين فيكم وفي كل زمايلكم.. إنتم قدها، وهتعدوا بينا لبر الأمان".
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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