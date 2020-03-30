شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزارة الصحة بسرعة التعاقد مع أطباء المعاش لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بالتعاقد مع الأطباء الذين بلغوا سن المعاش وتجاوزا الـ60 عاما، لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء في الكثير من المحافظات، مشيرا إلى أنه يمكن التعاقد مع الأطباء المتقاعدين لمدة 3 إلى 5 سنوات والتجديد إذا اقتضت الحاجة فيما بعد، وبالتالي سيتم حل جزء كبير من مشكلة نقص عدد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وقال "حمودة"، لـ"الخليج 365"، إن مصر تمر بفترة صعبة مثل كل دول العالم بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد الذى بات يهدد العالم كله، والأطباء وفريق التمريض هم خط الدفاع الأول في هذه الأزمة، والجميع يعلم مكانتهم في المجتمع، ولابد أن يتم تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لهم وتشجيعهم وتحفيزهم في هذه الظروف والمرحلة الدقيقة، مؤكدا أن الدولة تتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس الخطير ومنع انتشاره في البلاد، ووزارة الصحة تتبع جميع الإجراءات، وعليها عبء كبير، والأطباء والتمريض في كل المستشفيات عليهم مسئولية كبيرة وعبء، وهم على قدر المسئولية ويقفون في وجه هذا العدو غير المرئى بكل شجاعة وقوة.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أنه يرى ضرورة التعجيل بقرار التعاقد مع الأطباء الذين خرجوا على المعاش، حتى يتم مواجهة أي احتمال وارد في التعامل مع الأزمة، وفى الوقت ذاته تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى في المستشفيات والوحدات الصحية.

ولفت إلى أن هناك مستشفيات عديدة ووحدات صحية فى مختلف المحافظات تعانى من نقص عدد الأطباء، مما يؤثر بالسلب على جودة الخدمة الصحية ووصولها للمواطن، وما أعلنت عن وزارة الصحة عن التعاقد مع أطباء بعد سن المعاش حتى سن 65 عاما، سيحل جزءا من هذه المشكلة.

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