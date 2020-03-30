شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على مروجى السلع المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية وحاسمة لمواجهة استغلال التجار لأزمة فيروس كورونا، وتطبيق قانون الطوارئ على التجار الذين يروجون لمنتجات مغشوشة ويستغلون الأزمة لتحقيق أرباح مالية.

وأوضحت يوسف، فى طلبها، أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا ووجود تنبؤات كثيرة باستمرارها لفترة طويلة، شهدت الأسواق حالة مستفزة من جشع التجار فى محاولة لاستغلال الأزمة بهدف تحقيق أرباح مالية، بما يضر المواطن الذى يعانى أزمة اقتصادية بالفعل بسبب توقف الكثير من المصانع وغيره.

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وأكدت أن بعض التجار اتجهوا لطرح منتجات مزيفة ومنها أدوية تم ترويجها على أنها تعالج فيروس كورونا، والتى أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها عملية نصب، بل امتد الأمر ليشمل فرض أسعار باهظة على المنتجات الأصلية أيضًا، بقصد الاستفادة من أزمة "كورونا" على قدر الإمكان، متعمدين استغلال حالة الركود الاقتصادى فى السوق المصرى.

ولفتت النائبة إلى أن المواطنين سجلوا شكوى من ارتفاع أسعار الأجهزة الالكترونية خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد انتشار أزمة "كورونا"، حيث أن أسعار الأجهزة الإلكترونية ارتفعت إذ فجأة لنسبة تجاوزت 40%، وذلك بسبب جشع المستوردين فى تحقيق أكبر مكاسب مالية، كما أن أسعار الشاشات التليفزيونة زادت من 200 لـ500 جنيه، والأجهزة المنزلية انتشر منها أنواع مغشوشة ومُقلدة بشكل مُكثف.

وطالبت النائب داليا يوسف من أجهزة الدولة المعنية اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة لحماية المواطنين من جشع التجار، وتطبيق قانون الطوارئ على التجار الذين يروجون لمنتجات مغشوشة ويستغلون الأزمة لتحقيق أرباح مالية.