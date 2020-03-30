شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يطالب بإغلاق المقاهى والكافيهات بمصر بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإغلاق كافة المقاهى والكافيهات فى مصر، بعد انتهاء أزمة كورونا، وأن تشدد الرقابة فى ذلك عليهم، واصفا انهم يمثلون خطر كبير على صحة المصريين، نتيجة لتدخين الشيشة والمخالفات المستمرة لكثير من المقاهى على مستوى الجمهورية، لافتا أن هذا الامر يحتاج إلى قرارات جادة للتعامل مع هذا الخطر.

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وأضاف رئيس الوفد قد وجهت لها أحاديث مطولة خلال الأعوام الماضية، وحذرت من أضرار والكوارث التى تتسبب فيها خاصة هذه المقاهى فيما يتعلق بتدخين الشيشة، والمصائب التى تنتج عنها، وبالبحث عن أسباب انتشار المقاهى نجد أن المسئولية تائهة بين العديد من الجهات.

وتابع قائلا أن وجود قرارات صارمة معهم أو الاغلاق هو الحل الامثل للتعامل فيما هو قادم، موضحا أن الفرصة الآن مناسبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا ومن بينها إغلاق المقاهى والكافيهات، وبعد انقشاع هذه الأزمة، أن يعاد تنظيم فتح هذه المقاهى فليس من المعقول أن نجد فى الحى الواحد مئات المقاهى، لدرجة أنه لا يبعد مقهى عن الآخر سوى أمتار قليلة بسبب الفوضى العارمة فى هذا الأمر، وبالتالى يجب إعادة تنظيم فتح هذه المقاهى، والاستمرار فى حظر تدخين الشيشة، أو الاستمرار فى الغلق، خاصة انها بؤر لمخالفة القانون غرضها تدمير صحة المصريين.