شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل جديدة حول دعم أردوغان لتنظيم داعش عن طريق الأعمال الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لمؤسسة ماعت، عن تفاصيل جديدة حول دعم الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان لتنظيم داعش الإرهابى، وذلك حسبما جهاز الأمن الاتحادى فى روسيا، والذى أوقف أنشطة تنظيم سرى تابع لداعش لإرهابى، والتى جمعت العديد من الأموال فى مناطق روسية مختلفة، أبرزها جزيرة القرم، والتى تمت من خلال شبكة إقليمية تجمع التبرعات بستار الصدقة، والأعمال الخيرية، وهى فى الأساس تذهب للتنظيم الإرهابي.

وأضاف التقرير، أن عدد من المراقبون الدوليين، يرون أن حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، له الدور الرئيسى فى هذا التمويل الذى يجمع للتنظيم الإرهابى فى عدة مناطق لتنفيذ مخططات أردوغان التوسعية من أجل أهدافه ومطامعه الخاصة، وهو ما كشفته عدد من الصحف والتقارير الدولية عن أن أردوغان هو الداعم الرئيسى لتنظيم داعش القرم، من أجل رد الإهانة التى تعرض لها مؤخرا فى روسيا.

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كان قد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على معبد السيخ فى العاصمة الأفغانية كابول، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، أن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ فى كابول

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان فى رسالة للصحفيين أن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدى للهجوم.