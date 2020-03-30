شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بتأهيل طلاب السنة الخامسة بكليات الطب للعمل بالمستشفيات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، باقتراح برغبة بشأن منح طلبة كليات الطب العامة والخاصة بالسنة الخامسة من الدراسة العلمية والسابقة لعامي الامتياز ترخيصا استثنائيا للحصول علي دورات تدريبية وأعداد وتاهيل الطلبة وكذلك كليات ومعاهد التمريض – السنة النهائية، للعمل بالمستشفيات والمراكز المخصصة لمواجهة فايرس COVID 19 المعروف بفايروس كورونا.

وقال "رضوان"، في طلبه، إن الهدف من الأقتراح برغبة تمكين هؤلاء الطلبة من تطبيق الدراسة العملية والمساعدة كصفا ثانيا للعاملين المتخصصين بذلك المجال العلمي.

وأضاف النائب طارق رضوان، أن الاقتراح يأتي ذلك انطلاقًا وفي إطار مبداء التحرك المبكر الذي تبنته القيادة السياسية في مجال مكافحة هذا الوباء الذي تم توصيفه عالميا بالجائحة والذي تواجهه مصر شانها شان سائر بلدان العالم والذي دفع بالقيادة السياسية لحد التوصيف لواقع الحال الراهن بالقوة القاهرة وهو الأمر الذي ينبغي معه اقتراح وتفعيل ما يعد استثنائيا من قرارات في إطار التعامل والمكافحة بهذا الظرف الاستثنائي المشار اليه بعالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

Advertisements

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.

وقد أعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.



