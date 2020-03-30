صورة مروعة من نيويورك..”جثث مكدسة في شاحنة”

سربت ممرضة في مستشفى في نيويورك، صورة تقشعر لها الأبدان، لمشرحة مؤقتة، لوفيات جائحة “كورونا”، التي تضرب الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الممرضة، طلبت عدم الكشف عن اسمها والمستشفى حيث تعمل، لصحيفة “بازفيد نيوز”، الذي نشر الصورة، أنها التقطتها أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد.
وبررت نشر الصورة، بالقول: “لقد شاركت الصورة، لأظهر للناس الحقيقة المروعة، التي نتعامل معها وأين انتهى الأمر ببعضنا بالفعل”.
وتظهر الصورة شاحنة تبريد متوقفة خارج حجرة الإسعاف في المستشفى ومليئة بجثث أشخاص توفوا بسبب وباء “كورونا”، وفقا لشهادة الممرضة للصحيفة.
وكشف، ان داخل الشاحنة كانت جثة لإحدى المتوفيات الجدد، وهي امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا، توفيت بسبب الفيروس، تروي انها كانت برفقتها ليلة السبت – الأحد.
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