قررت ولاية جهة الشمال، مساء أمس الأحد، تقليص أوقات العمل في أسواق القرب الموجودة على صعيد عمالة طنجة- أصيلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ابتداء من اليوم الاثنين.
وكشف مصدر من السلطة المحلية لـ”اليوم 24″ أن الأسواق ستشرع في استقبال الزبائن من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، فيما استثنى القرار محلات التغذية، والأسواق الممتازة.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار اتخذ في إطار التدابير الاحترازية، التي تقوم بها السلطات المحلية، للحد من انتشار عدوى كورونا بين المواطنين.
وكان العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صورا، تظهر بجلاء الاكتظاظ، الذي تشهده الأسواق في وقت أعلنت في وزارة الداخلية عن حالة طوارئ صحية، تجنبا لانتشار “كوفيد 19 “بين المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية جهة الشمال تقلص أوقات العمل في أسواق طنجة للحد من انتشار الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.