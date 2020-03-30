ولاية جهة الشمال تقلص أوقات العمل في أسواق طنجة للحد من انتشار الجائحة

قررت ولاية جهة الشمال، مساء أمس الأحد، تقليص أوقات العمل في أسواق القرب الموجودة على صعيد عمالة طنجة- أصيلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ابتداء من اليوم الاثنين.

وكشف مصدر من السلطة المحلية لـ”اليوم 24″ أن الأسواق ستشرع في استقبال الزبائن من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، فيما استثنى القرار محلات التغذية، والأسواق الممتازة.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار اتخذ في إطار التدابير الاحترازية، التي تقوم بها السلطات المحلية، للحد من انتشار عدوى كورونا بين المواطنين.

وكان العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صورا، تظهر بجلاء الاكتظاظ، الذي تشهده الأسواق في وقت أعلنت في وزارة الداخلية عن حالة طوارئ صحية، تجنبا لانتشار “كوفيد 19 “بين المواطنين.