الحجر الصحي.. المصلي تدعو إلى إرساء “مداومة تربوية” لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتقديم دعم نفسي لهم

تماشيا مع التدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعد التوقيف الاحترازي لأنشطة مختلف المراكز المعنية بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛ دعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الجمعيات الشريكة في إطار دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد في إطار “مداومة تربوية”.

ويتعلق الأمر، وفق وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في بلاغ لها، بتواصل الجمعيات الشريكة في إطار دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة مع آباء، وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة، ومدهم بأنشطة تربوية يمكن إنجازها داخل المنازل، إلى جانب تقديم إرشادات، وتوجيهات في الترويض لفائدة الأشخاص ذوي الصعوبات الحركية، فضلا عن تقديم إرشادات لتصحيح النطق، والتخاطب للأشخاص ذوي الصعوبات الذهنية، والتواصلية.

وطالبت الوزارة الجمعيات الشريكة في إطار دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة بتقديم الدعم النفسي للأطفال، وتقديم إرشادات، وتوجيهات للآباء، والأمهات لتجاوز بعض الصعوبات النفسية ذات الصلة بفترة الحجر الصحي داخل المنازل، فضلا عن إعطاء النصائح، والإرشادات الوقائية وفق البروتوكول الصحي المعتمد لوزارة الصحة، وذلك بطرق، ووسائل، وأشكال الاتصال المعززة، والبديلة، وبلغة ميسرة مع استعمال تقنية الفيديو بالنسبة إلى الأشخاص الصم.