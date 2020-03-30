طقس الاثنين.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية ورعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة والسفوح الجنوبية- الشرقية والمنطقة الشرقية، فضلا عن مرور سحب كثيفة خلال المساء قد تعطي الفرصة لنزول زخات مطرية ورعد محلي فوق كل من الشمال والريف والواجهة المتوسطية والسايس.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار بباقي المناطق.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، في حين ستهم زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب أو الغرب بالنصف الشمالي للبلاد، وغربية إلى شمالية بالنصف الجنوبي.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين ناقص درجتين و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وشرق السايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و19 درجة غرب السايس وداخل الغرب والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وبالسواحل.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 26 و32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.