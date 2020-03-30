ارتفاع وفيات “كورونا” في المغرب إلى 27 وجهة “الدار البيضاء” تتصدر الإصابات بـ149

كشفت معطيات وزارة الصحة، المنشورة صباح اليوم الاثنين، بالموقع الرسمي للوزارة الخاص بفيروس كورونا، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بالجائحة، المسجلة بالمغرب حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين، بعدما أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 27، وارتفاع عدد الإصابات إلى 516.

ومن مجموع الـ516 إصابة المسجلة حاليا، توجد 149 حالة بجهة الدار البيضاء سطات و94 حالة إصابة بجهة مراكش آسفي و88 حالة إصابة بجهة فاس مكناس، ثم 86 حالة إصابة بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتوجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة 37 حالة، ثم 21 حالة بالجهة الشرقية، و17 حالة بجهة الخنيفرة بني ملال، وبجهة سوس ماسة سجلت 15 حالة، ثم 8 حالات بجهة درعة تافلالت وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 13 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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