منشفة لكوبي براينت بيعت بأكثر من 33 ألف دولار بمزاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيعت منشفة بأكثر من 33 ألف دولار، أمس الأحد، استعملها أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل، كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، في آخر مباراة رسمية له اقيمت في نيسان/ ابريل 2016، وفقا لما أعلنته شركة المزاد العلني "ايكونيك اوكشينز" الأميركية .

وأوضحت "ايكونيك اوكشينز" أن المنشفة البيضاء لكوبي براينت بيعت بمبلغ 33,077,16 ألف دولار، كما حصل الشاري أيضا على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وقال رئيس شركة المزاد، جف وولف لشبكة "سي إن إن" إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس انجليس ليكرز، موضحا أنه "(الشاري) مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو انشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية".

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وخاض براينت الفائز بالدوري الأميركي لكرة السلة 5 مرات مع لوس انجليس ليكرز ومرتين بالذهبية الاولمبية مع منتخب الولايات المتحدة، آخر مباراة رسمية له في 13 نيسان/ أبريل 2016 في نهاية الموسم المنتظم (2015-2016) والتي فاز بها فريقه على يوتا جاز 101-96 بعد التمديد.

وسجل براينت 60 نقطة في تلك المباراة قبل ان يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة "مامبا أوت"، أي لقد انتهى الأمر بالنسبة إلى مامبا.

ولقي براينت البالغ 41 عاما، مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته جانا.