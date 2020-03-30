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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الاثنين والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
فيما أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الإثنين، 30/آذار/2020:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 372. 34 ريالًا 52.08 $
الذهب عيار 22 31.508 ريالًا 47.74$
الذهب عيار 21 30.076 ريالات 45.57 $
الذهب عيار 18 25.779 ريالاً 39.06$
أوقية الذهب 1.068.540 ريالاً 1619$
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