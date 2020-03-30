شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الاثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 فيما أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الإثنين، 30/آذار/2020:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 372. 34 ريالًا 52.08 $ Advertisements الذهب عيار 22 31.508 ريالًا 47.74$ الذهب عيار 21 30.076 ريالات 45.57 $ الذهب عيار 18 25.779 ريالاً 39.06$ أوقية الذهب 1.068.540 ريالاً 1619$

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.