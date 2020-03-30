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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الاثنين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الاثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020

فيما أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الإثنين، 30/آذار/2020:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24       372. 34 ريالًا                        52.08 $

 

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الذهب عيار 22              31.508 ريالًا                   47.74$

 

الذهب عيار 21            30.076 ريالات                   45.57 $

 

 الذهب عيار 18            25.779 ريالاً                     39.06$

 

أوقية الذهب       1.068.540   ريالاً                                1619$

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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