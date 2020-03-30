شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت عن تخفيض جديد للمشتقات هو الثالث خلال الشهر الجاري.

ونص تعميم شركة النفط بساحل حضرموت مساء أمس لفرع الشركة بالوادي ولوكلاء المحطات باعتماد تخفيض جديد ليصبح السعر الجديد 220 ريال للتر البترول و240 ريال للتر الديزل. Advertisements ولفت القرار إلى أن السعر يضاف إليه مبلغ مقطوع مقابل عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات وفقاً للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات. وشدد التعميم على العمل بالقرار اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من اليوم الاثنين مع إعطاء يوم واحد لوكلاء المحطات للبيع بالسعر السابق لتقليل الخسائر المتوقعة.

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