شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 266 بعد تسجيل 11 حالة جديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 أكدت الصحة الكويتية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

Advertisements وقال الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، 30/آذار/2020، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 266 حالة. وانتقل الفيروس إلى الكويت وإلى دول خليجية وعربية أخرى عبر عائدين من إيران.

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