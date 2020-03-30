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الرئيس الأمريكي يحذر من عدد وفيات هائل بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 مارس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة إذا استطاعت تثبيت عدد الوفيات بفيروس عند رقم يتراوح بين 100 ألف و200 ألف بدلًا من العدد المتوقع 2.2 مليون وفاة فسيكون إنجازا عظيما.

 

وأضاف ترامب -خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الإثنين- لا يزال أمامنا الكثير من الأبحاث ونتواصل مع الدول الأخرى للقضاء على فيروس كورونا، مشيرا إلى حشد كل القدرات المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس "كوفيد 19".

 

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة فعلت الكثير لإبطاء انتشار فيروس كورونا خارج الصين، مضيفا أنه لولا ذلك لكانت هناك آلاف الوفيات أكثر من العدد الحالي، مؤكدا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين.

 

وحذر من أنه إذا لم يلتزم الشعب الأمريكي بقواعد التباعد الاجتماعي فسيكون هناك عدد هائل من الوفيات بفيروس كورونا، مشددا على تمديد فترة العمل بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

 

وتابع ترامب: منظومتنا الصحية ظلت منهارة خلال سنوات الإدارات السابقة ولكنها الآن على درجة أفضل من الاستعداد، مضيفا أنه تم إجراء الكثير من الفحوصات، ما جعلنا نكتشف عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا.

 

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وأضاف ترامب أنه تم إرسال الكثير من المساعدات إلى إيطاليا للوقوف بجانبها في مواجهة انتشار فيروس كورونا

 

وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأحد، إن "ينتشر أسرع مما نتصور"، مضيفا أنه تم إرسال العديد من أجهزة التنفس الصناعي لولايتي لويزيانا ونيوجيرسي وسنرسل الأدوات الطبية لنيويورك لمواجهة فيروس كورونا.

 

وتابع: "سنحتاج في الفترة المقبلة لثلاثة أضعاف أجهزة التنفس الصناعي التي نملكها بالفعل".

 

وأشار ترامب إلى أن بلاده ستبدأ طريقة جديدة تعطيها نتائج أسرع لفحوصات فيروس كورونا في اليومين المقبلين.

 

أعلن الرئيس الأمريكي أن ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في البلاد 2100 حالة واقتربت الإصابات من 120 ألف شخص.

 

ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.

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