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عاجل.. مقتل وإصابة وأسر عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات في الحزم بالجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 مارس 2020

قتل وأصيب وأسر عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

 

وأكدت مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة دارت في "جبل منصور" شرقي مديرية الحزم عاصمة المحافظة، بين القوات الحكومية والجيش.

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وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى أسر أكثر من خمسة مسلحين وإحراق واغتنام أطقم عسكرية.

 

وتشهد عدد من جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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