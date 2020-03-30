شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 9616 شخصاً والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 9616 شخصا.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات اضافية بسبب الفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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