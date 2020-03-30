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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحظر دخول الوافدين من أمريكا والصين ومعظم أوروبا والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
ذكرت صحيفة أساهي اليوم الاثنين أن اليابان ستوسع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، وذلك في ظل الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا أو السفر إليها.
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