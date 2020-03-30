شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحظر دخول الوافدين من أمريكا والصين ومعظم أوروبا والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 ذكرت صحيفة أساهي اليوم الاثنين أن اليابان ستوسع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، وذلك في ظل الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

Advertisements وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا أو السفر إليها.

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