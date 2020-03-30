شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 أكدت وكالة الصحافة الفرنسية تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم.

Advertisements وبحسب الوكالة فإن أكثر من تلثي الإصابات والوفيات في أوربا، والولايات المتحدة الأمريكية. وتتصدر إيطاليا وأمريكا قائمة الدول المسجلة لعدد الإصابات

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