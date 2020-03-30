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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
سجلت مصر اليوم الأثنين أول وفاة لطبيب مصري متأثراً بفيروس كورونا، وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر وذلك في إحدى مستشفيات العزل.
ونعت جريدة “إنسايدر” الطبية الخاصة بجامعة طنطا الطبيب المصري: “تنعي جريدة إنسايدر وفاة د. أحمد اللواح -أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر ببورسعيد- في مستشفى العزل جراء إصابته بفيروس كورونا، داعين الله أن يحتسبه من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وندعو الله أن يحفظ أطباء مصر وشعبها الكريم”.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هي 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
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