التحالف الدولي ينسحب من قاعدة كركوك ويُسلّمها للعراقيين

الإثنين 30 مارس 2020

أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ، انسحاب قواته من قاعدة كركوك، شمالي العراق، وتسليم المعدات إلى قوات الأمن العراقية.



وذكرت قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي في بيان، أن خروج هذه القوات الأمريكية لا علاقة له بالهجمات التي استهدفت المنشأة العسكرية، خلال الآونة الأخيرة.

وذكرت مصادر عسكرية أن عملية التسليم للقوات الأمنية العراقية جرت بمراسم عسكرية، وبحضور قيادات عسكرية عراقية ومن قوات التحالف الدولي داخل قاعدة كركوك الجوية.

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وسبق أن تسلمت القوات العراقية قبل أيام قاعدة القيارة العسكرية في محافظة نينوى (400 كيلومتر شمالي بغداد).

وتابع البيان، أن التحالف الدولي يُجري إعادة انتشار داخل البلاد، في ضوء ما قال إنه نجاح تحققه القوات العراقية في مكافحة تنظيم داعش المتطرف.

من جانبه أشار، مدير شؤون الاستدامة في قوة المهام المشتركة العميد فنسنت باركنر، إن عمليات التدريب تم إيقافها بشكل مؤقت في العراق، موضحاً أن التحالف سيعمل من مواقع أقل، لكنه سيواصل دعم الشركاء في الحرب ضد داعش، مضيفاً أن القوات ستغادر بعد انتهاء نقل المعدات إلى الأمن العراقي.

وتتعرض قواعد عسكرية، تضم قوات أجنبية في العراق، لهجمات صاروخية من قبل ميليشيات إيرانية، منذ أواخر العام الماضي