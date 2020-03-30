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وزير الصحة اليمني يطالب بإستمرار إغلاق المنافذ الجوية والبرية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 مارس 2020

طالب وزير الصحة العامة والسكان اليمني، الدكتور، ناصر محسن باعوم، بإستمرار إغلاق المنافذ الجوية والبرية ومنع الدخول، في إطار مواجهة .

 

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جاء ذلك في مذكرة وجهها باعوم لرئيس الحكومة معين عبدالملك سعيد شدد فيها على ضرورة الاستمرار باغلاق المنافذ للدولة اليمنية كافة ومنع دخول اي احد يأتي من خارج البلاد لسلامة وحماية الملايين من اليمنيين من الوباء القاتلة الذي يعصف بالعالم وبدول الجوار.

 

واشار وزير الصحة بالمذكرة بأن هناك سفارات يمنية بالخارج تعمل على تسجيل يمنيين لعودتهم من بلدان الوباء للداخل اليمني إلى جانب العالقين وحذر من خطور ذلك على الداخل اليمني في ظل وضع صحي متدهور بسبب الحرب التي تشهدها البلاد

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