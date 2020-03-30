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تعرف على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 مارس 2020

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 723 ألفا حتى صباح اليوم الاثنين.

 

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 723 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

 

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 152 ألفا.

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وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 34 ألف حالة.

 

وحاليا تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والصين وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

 

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 143 ألف حالة إصابة و2488 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 98 ألف حالة إصابة و10779 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81470 حالة إصابة و3304 حالة وفاة.

 

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